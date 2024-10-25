محمد مجدى أفشة يحتفل بكأس السوبر المصري بطريقة خاصة (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

احتفل محمد مجدى أفشة نجم النادي الأهلي، بتتويج فريقه ببطولة السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية من البطولة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، فيديو للاعب وهو يحمل كأس البطولة ويقبله، احتفالاً بحصد لقب السوبر المصري.

وكان النادي الأهلي، تمكن من حصد لقب بطولة السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة، بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس على ستاد "محمد بن زايد" بالإمارات.

والجدير بالذكر أن الأهلي، تمكن من رفع عدد بطولات في السوبر المصري، إلى 15 لقباً ليعزز رقمه القياسي، كأكثر الفرق تتويجاً بلقب البطولة.

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