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بالأرقام.. أفضل لاعب في الأهلي ضد الزمالك بالسوبر المصري

04:03 م الجمعة 25 أكتوبر 2024

جانب من مباراة الاهلي والزمالك

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كتبت-هند عواد:

حقق الأهلي لقب السوبر المصري للأندية الأبطال، عقب الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7-6، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وحصل المغربي يحيى عطية الله على أعلى تقييم في الأهلي، والثاني في المباراة بعد محمد عواد حارس الزمالك.

وحصل يحيى عطية الله على تقييم 8.4/10 في 90 دقيقة، وجاء تقييمه وفقا لموقع "sofascore" كالآتي:

الأهداف 0

التمريرات الحاسمة 0

تشتيت الكرة 0

التمريرات الحاسمة 0

الكرات المشتركة التي فاز بها 5/5

الكرات الهوائية التي لم يفوز بها 0/1

الأخطاء 0

تمريرات دقيقة 57/66 بنسبة 86%

التسديد على المرمى 0

التسديد خارج المرمى 2

كرة ارتطمت بالعارضة 1

كرات طويلة 2/6

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الأهلي السوبر المصري الزمالك محمد عواد يحيى عطية الله
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