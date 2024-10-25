لمس الكرة 4 مرات.. ماذا قدم شيكابالا ضد الأهلي؟ (إحصائيات)

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتبت-هند عواد:

خسر الزمالك السوبر المصري لصالح الأهلي بركلات الترجيح 7-6، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وأهدر محمود شيكابالا قائد الأبيض ركلة الترجيح السابعة.

ولعب شيكابالا 13 دقيقة من المباراة، بعدما حل بديلا لناصر ماهر في الدقيقة 106، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، وحصل على تقييم 6.2/10.

ولمس شيكابالا الكرة 4 مرات، ومرر الكرة بدقة 3 مرات من أصل 4، بنسبة 75%، وجاءت باقي إحصائياته طوال دقائق اللعب وفقا لموقع "sofascore" كالآتي:

التسديد على المرمى 0

التسديد خارج المرمى 0

التسديدات التي تم صدها 0

محاولات ناجحة 0

إهدار 1 ركلة ترجيح

الكرات المشتركة التي فاز بها 0

الكرات المشتركة التي لم يفوز بها 0

الأخطاء 0

تدخلات 0

تشتيت الكرة 0

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