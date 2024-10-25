موقف إنساني من محمد الشناوي تجاه إحدى مشجعات الأهلي بعد مباراة السوبر المصري

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب - يوسف محمد:

قام محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلافتة طيبة عقب نهاية مباراة الفريق أمام نادي الزمالك أمس، في نهائي كأس السوبر المصري تجاه إحدى مشجعات المارد الأحمر.

ومنح محمد الشناوي جائزة أفضل لاعب في مباراة السوبر المصري، التي حصل عليها عقب نهاية المباراة، إلى إحدى مشجعات النادي الأهلي، الذي تواجدت داخل مدرجات "ستاد محمد بن زايد" بالإمارات.

وظهر محمد الشناوي، في فيديو وهو يمنح الجائزة لأحد عمال غرف الملابس بالنادي الأهلي، ليقوم بتقديمها إلى المشجعة الأهلاوية المتواجدة في المدرجات.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره الزمالك، بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف.

ونجح الأهلي، في رفع عدد ألقابه ببطولة السوبر المصري إلى 15 لقب، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية المصرية تتويجاً بالبطولة.

الشناوى يهدي مشجعة الأهليّ جائزة رجل المباراة ومش اول مرة يعمل قبل اهدي مشجع ميدالية ذهبية الشناوي في حتة تانية ❤️ pic.twitter.com/T3krZZPc7K — Hashem هشام عيد Eid (@Eidhashem7) October 25, 2024

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