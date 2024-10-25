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لماذا رفض أمين عمر إجراء التغيير الاضطراري للأهلي؟.. رئيس لجنة الحكام يرد

01:53 م الجمعة 25 أكتوبر 2024

يوسف أيمن

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كتبت-هند عواد:

علق محمد فاروق رئيس لجنة الحكام، على التغيير الاضطراري الذي أراد كولر تطبيقه بعد إصابة يوسف أيمن مدافع الأهلي، في لقاء الزمالك بنهائي السوبر المصري للأندية الأبطال.

وقال فاروق في تصريحات عبر أون تايم سبورتس 2: "في التعديلات الجديدة تحكيميا سيتم تطبيق التغيير الاضطراري في حالة إصابة لاعب بارتجاج في المخ بداية من الموسم الجديد، ولم تطبق في مباراة السوبر لأنها تابعة للموسم الماضي، والطبيب هو من يحدد الإصابة وليس الحكم".

وأبدى مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، اندهاشه من رفض أمين عمر إجراء تغيير اضطراري لصالح يوسف أيمن، بعد إصابته على مستوى الرأس، وبعد نهاية تغييرات الأهلي الـ6.

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محمد فاروق يوسف أيمن نهائي السوبر المصري مباراة السوبر مارسيل كولر
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