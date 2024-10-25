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"معكم بروحي".. محمود كهربا يوجه رسالة إلى لاعبي الأهلي بعد الفوز بالسوبر

01:13 م الجمعة 25 أكتوبر 2024

محمود عبد المنعم كهربا

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كتب - يوسف محمد:

حرص محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة إلى لاعبي النادي الأهلي، بعد تحقيق الفوز على حساب الزمالك وحصد لقب السوبر المصري.

ونشر محمود عبد المنعم عبد المنعم صورة للاعبي الفريق عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب عليها: "مبروك الكاس علينا كلنا، كنت معكم بروحي، وعدتوني أن تعودوا به وأوفيتم بوعدكم كالعادة".

وأضاف: "دائماً رجالة، شكرا لكم كلكم على وقفتكم جنبي،معايا دايماً في ضهري، السوبر أهلاوي".

وكان الأهلي تمكن من حصد لقب السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

والجدير بالذكر أن محمود عبد المنعم كهربا، تم استبعاده من المشاركة في نهائي كأس السوبر، عقب مباراة نصف النهائي مع خصم مليون جنيه من اللاعب.

محمد عبد المنعم كهربا الأهلي الزمالك الأهلي يفوز علي الزمالك نهائي السوبر المصري إنستجرام محمود عبد المنعم كهربا
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