دون ثلاثي الفريق.. بعثة الزمالك تغادر الإمارات

كتبت-هند عواد:

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار أبوظبي منذ قليل في طريقها إلى القاهرة، بعد انتهاء بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال، والتي أقيمت خلال الفترة من 20 لـ24 أكتوبر.

وتستغرق رحلة الطيران نحو ثلاث ساعات ونصف، للوصول إلى القاهرة، ويغيب عن بعثة الزمالك ثلاثي الفريق، نبيل "دونجا" ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد، لمحاكمتهم في الإمارات بتهمة التعدي على أحد أفراد الأمن، في مباراة نصف النهائي.

وكشف مصدر لمصراوي، استمرار حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وحسام المندوه أمين الصندوق وأحمد خالد حسانين عضو الإدارة، في الإمارات حتى انتهاء أزمة ثلاثي الفريق.

ويبدأ الأهلي مشواره في مسابقة الدوري المصري الممتاز، في نوفمبر المقبل، بمواجهة البنك الأهلي.

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