"ليست ترتيبه".. حتحوت يكشف تفاصيل إهدار شيكابالا لركلة الترجيح ضد الأهلي

كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي هاني حتحوت، مفاجأة بشأن ضربة جزاء الزمالك السابعة ضد الأهلي في نهائي السوبر المصري، والتي أهدرها محمود "شيكابالا" قائد الفريق.

وقال حتحوت في تصريحات عبر برنامجه المذاع على فضائية صدى البلد: "ركلة الترجيح التي سددها شيكابالا لم تكن ترتيبه، وأحمد مجدي المدرب العام ظهر وهو يوزع ركلات الترجيح".

وأضاف: "عمر جابر كان ترتيبه في التسديد السادس وميشالاك كان السابع، ولكن عندما جاء دوره طلب شيكابالا تسديد الكرة للفوز، لكن محمد الشناوي حارس الأهلي تألق وتصدى لها".

وفاز الأهلي بالسوبر المصري على حساب الزمالك، بركلات الترجيح 7-6، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

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