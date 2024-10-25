بطل السوبر.. وصول بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة (صور وفيديو)

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتبت-هند عواد:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل، إلى القاهرة، بعد انتهاء بطولة السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة.

ورافق البعثة خلال بطولة السوبر بالإمارات، محمود الخطيب رئيس النادي، وخالد مرتجي أمين الصندوق، ومحمد شوقي وطارق قنديل عضوا مجلس الإدارة.

وتوج الأهلي بطلا للسوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7-6، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

اقرأ أيضًا:

"عيب تطلع تقول حاجة زي ديه".. إمام عاشور يوجه رسالة لثلاثي الزمالك في أزمتهم (فيديو)