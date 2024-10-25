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بطل السوبر.. وصول بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة (صور وفيديو)

11:56 ص الجمعة 25 أكتوبر 2024
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
  • عرض 16 صورة
    مصطفى شوبير من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
  • عرض 16 صورة
    محمود الخطيب من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
  • عرض 16 صورة
    محمد رمضان من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة_3
  • عرض 16 صورة
    وسام أبو علي من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
  • عرض 16 صورة
    محمد الدماطي من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة_1
  • عرض 16 صورة
    مارسيل كولر من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
  • عرض 16 صورة
    كريم نيدفيد من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
  • عرض 16 صورة
    سامي قمصان من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة_1
  • عرض 16 صورة
    عمرو السولية من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
  • عرض 16 صورة
    رامي ربيعة من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة_2
  • عرض 16 صورة
    رضا سليم وأشرف داري من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
  • عرض 16 صورة
    أكرم توفيق من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
  • عرض 16 صورة
    ياسر إبراهيم من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة_2
  • عرض 16 صورة
    حمزة علاء من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
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كتبت-هند عواد:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل، إلى القاهرة، بعد انتهاء بطولة السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة.

ورافق البعثة خلال بطولة السوبر بالإمارات، محمود الخطيب رئيس النادي، وخالد مرتجي أمين الصندوق، ومحمد شوقي وطارق قنديل عضوا مجلس الإدارة.

وتوج الأهلي بطلا للسوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7-6، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

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