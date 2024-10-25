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بعد انتهاء السوبر.. موقف إدارة الزمالك تجاه ثلاثي الفريق بالإمارات

11:08 ص الجمعة 25 أكتوبر 2024
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 17 صورة
    دونجا ومصطفى شلبي
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (12)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (7)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (10)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (11)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (1)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (9)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (8)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (5)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (4)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (3)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (6)
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كتب-مراسل مصراوي:

كشف مصدر مطلع، موقف مجلس إدارة نادي الزمالك، من ثلاثي الفريق نبيل "دونجا" ومصطفى شلبي وعبدالواحد السيد المحتجزين في الإمارات، بتهمة التعدي على أحد الأفراد المنظمين لمباراة نصف نهائي السوبر المصري.

وحددت محكمة أبوظبي، يوم 29 أكتوبر الحالي، لجلسة محاكمة ثلاثي الزمالك، بتهمة التعدي على موظف أثناء تأدية عمله.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وحسام المندوه أمين الصندوق وأحمد خالد حسانين عضو الإدارة، يبقون في الإمارات حتى انتهاء أزمة ثلاثي الفريق".

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الإمارات العربية المتحدة، ظهر اليوم، بعد خسارة السوبر المصري لصالح الأهلي.

وخسر الزمالك من الأهلي بركلات الترجيح 7-6، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

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