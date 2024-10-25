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ماذا قدم إمام عاشور ضد الزمالك؟ (إحصائيات)

05:29 ص الجمعة 25 أكتوبر 2024
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور مع الأهلي
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    إمام عاشور مع النادي الأهلي
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كتبت-هند عواد

توج الأهلي بطلا للسوبر المصري للأندية الأبطال، عقب الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7-6، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، وشارك إمام عاشور مع الفريق بشكل أساسي.

ولعب عاشور 90 دقيقة من اللقاء، ليأتي في المرتبة الخامسة لتقييم أداء لاعبي الفريقين في اللقاء، بتقيم 7.6/10، خلف محمد عواد ويحيى عطية الله ومحمد الشناوي وحسين الشحات، على الترتيب.

وطوال 90 دقيقة شارك إمام عاشور فيهم، لم يسجل أو يصنع، ولمس الكرة 37 مرة، ومرر الكرة بدقة 22 مرة من أصل 22 بنسبة 100%.

وجاء تقييم إمام عاشور في مباراة الزمالك كالآتي:

90 دقيقة لعب

0 هدف

0 أسيست

دقة التمرير 22/22 (100%)

سدد على المرمى 0

سدد خارج المرمى 3

المراوغة 1

الفوز بالثنائي الأرضية 4/5

فاول 1

خسر الكرة 3

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