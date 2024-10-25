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5 صور من مشادة محمود شيكابالا ورامي ربيعة بعد نهاية مباراة السوبر المصري

03:40 ص الجمعة 25 أكتوبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مشادة شيكابالا وربيعة
  • عرض 5 صورة
    مشادة عقب نهاية مباراة الأهلي والزمالك بين شيكابالا ورامي ربيعة
  • عرض 5 صورة
    مشادة بعد نهاية مباراة السوبر
  • عرض 5 صورة
    شيكابالا وربيعة في مشادة بعد نهاية السوبر
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كتب - يوسف محمد:

دخل محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مشادة مع رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي، عقب نهاية مباراة السوبر المصري، التي جمعت بين الفريقين.

ظهر محمود عبد الرازق شيكابالا، خلال دخوله في مشادة مع لاعب النادي الأهلي رامي ربيعة، خلال احتفال الأخير بالفوز بالسوبر المصري، مع جمهور النادي الأهلي.

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز، على حساب نظيره الزمالك بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي جمع في نهائي كأس السوبر المصري، على ستاد "محمد بن زايد" بالإمارات.

https://www.facebook.com/share/p/f5o4C3Uc8Za4dfxn/

شيكابالا شيكابالا ورامي ربيعة مباراة السوبر المصري ستاد محمد بن زايد نهائي كأس السوبر المصري
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