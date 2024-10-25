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"وعلى نياتكم ترزقون".. كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع فوز الأهلي على الزمالك؟ (صور)

03:25 ص الجمعة 25 أكتوبر 2024
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    كوميك مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك
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    كوميك مباراة الأهلي - Copy
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    كوميك مباراة الأهلي والزمالك 2
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    كوميك مباراة الأهلي والزمالك
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    كوميك مبارالة الأهلي والزمالك - Copy
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    كوميك الأهلي والزمالك بعد السوبر - Copy
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    كوميك مباراة الأهلي والزمالك في السوبر
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كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من حصد لقب كأس السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي من دون أهداف.

بهذا الفوز، نجح الأهلي في رفع عدد ألقابه في بطولة السوبر المصري، إلى البطولة رقم 15 في تاريخيه، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق حصدًا للقب البطولة.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة، وأداء اللاعبين خلال اللقاء.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مباراة الأهلي والزمالك بمطالعة الألبوم أعلاه:

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