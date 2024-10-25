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يا بطلي.. زوجة عمرو السولية توجه إليه رسالة بعد التتويج بالسوبر ( صورة)

01:23 ص الجمعة 25 أكتوبر 2024

عمرو السولية وزوجته هدير مندور

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كتبت - نهى خورشيد

واصلت هدير مندور زوجة عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، احتفالها بلقب السوبر المصري الخامس عشر في تاريخ القلعة الحمراء.

ونشرت هدير عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " صورة خلال مكالمتها مع السولية للاحتفال معه باللقب على أنغام أغنية جامدين جامدين، موجه له رسالة رومانسية:"عندما تلعب بشغفك وروحك، يكون الفوز دائمًا لك، لأننا نحتفل معًا دائمًا يا بطلي.. كابيتانو..".

والجدير بالذكر أن السولية وهدير احتفلا بزفافهما في 2016، وأنجب الثنائي طفلتين وهما ليلي، صوفيا.

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هدير مندور زوجة عمرو السولية السوبر المصري الأهلي نهائي السوبر المصري
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