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أول تعليق من مرتضى منصور بعد تتويج الأهلي بالسوبر المصري

01:02 ص الجمعة 25 أكتوبر 2024

مرتضى منصور

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كتب - يوسف محمد:

علق مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، على تتويج الأهلي بالسوبر المصري بعد الفوز على حساب الزمالك، في المباراة النهائية.

وكتب منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تحية واحترام للاعبي الزمالك الرجالة الذين حاولوا أن يسعدوا جماهيرهم العظيمة".

وأضاف: "أما جماهير الزمالك العظيمة الوفية لم اجد في إخلاصها لناديها، أي جمهور يحب ناديه لدرجة العشق".

وتابع: "مبروك لجماهير الأهلي ولاعبيه وجهازه الفني والإداري والطبي وبالطبع لمجلس إدارته".

وواصل: "لي رجاء لسمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات الشقيقة، بلد الكرم أتمنى أن يعود أبناؤنا المحبوسين مع البعثة إلى القاهرة".

واختتم مرتضى تصريحاته: "تأكد إن الدولة المصرية لن تترك هذه المهزلة بلا عقاب أو حساب لمن أخطأ".

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز، على حساب نظيره الزمالك بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي جمع في نهائي كأس السوبر المصري، على ستاد "محمد بن زايد" بالإمارات.

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