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إلغاء المؤتمر الصحفي للزمالك بعد الخسارة من الأهلي

12:50 ص الجمعة 25 أكتوبر 2024

جوزيه جوميز

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كتب - محمد القرش:

خسر نادي الزمالك بطولة كأس السوبر المصري، عقب الهزيمة أمام الأهلي بركلات الترجيح.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن جوزيه جوميز ذهب إلى المؤتمر الصحفي بعد نهاية مباراة الأهلي في السوبر المصري.

وأوضح المصدر أن جوزيه جوميز قرر إلغاء المؤتمر الصحفي نظرا لعدم وجود صحفيين في قاعة المؤتمر.

يُذكر أن الأهلي فاز بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية من المباراة بالتعادل السلبي.

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المؤتمر الصحفي للزمالك جوزيه جوميز الزمالك الزمالك والأهلي
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