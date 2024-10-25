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"أول بطولة لرمضان".. 40 صورة من احتفالات لاعبو النادي الأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري

12:25 ص الجمعة 25 أكتوبر 2024
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كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من حصد لقب السوبر المصري بعد الفوز على نظيره الزمالك في المباراة النهائية.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية، بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

واحتفل لاعبو النادي الأهلي بالتتويج بلقب السوبر المصري، بشكل قوي داخل أرضية الملعب، عقب نهاية المباراة.

وظهر محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي رفقة السويسري مارسيل كولر، خلال الاحتفالات بعد الفوز بلقب السوبر المصري، والتتويج بالبطولة الأولى له رفقة الفريق كمدير رياضي.

كما حرص لاعبو النادي الأهلي، على عمل ممر شرفي للاعبي الفارس الأبيض، بعد نهاية المباراة وخلال توزيع الجوائز.

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