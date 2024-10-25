"عيب تطلع تقول حاجة زي ديه".. إمام عاشور يوجه رسالة لثلاثي الزمالك في أزمتهم (فيديو)

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب - محمد القرش:

وجه لاعب النادي الأهلي، إمام عاشور، رسالة إلى ثلاثي الزمالك في أزمتهم، عقب الفوز بلقب كأس السوبر المصري.

وقال إمام في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي، احنا وصلنا للجول كتير وضيعنا، وبالنسبة لنا لا بديل للفوز على الزمالك".

وأضاف: "كهربا أقرب واحد ليا في الدنيا ديه كلها ودايما بيساعدني، ووعدناه اننا نرجع بالبطولة والحمد لله ربنا كرمنا وخنفرح معاه في مصر".

وتابع: "في الأول والآخر ديه لعبة واللاعيبة كلها أخوات، برا الملعب أو داخله، وبنخرج مع بعض في كل حته".

وزاد: "بس فيه لاعب طلع قال عليا انه ميعرفنيش، ده انت كنت بتجيبني في دورات رمضان، وتيجي تاخدني من البيت عشان العب معاك واكسبك".

وواصل: "عيب انك تطلع تقول حاجة زي ديه، وطبعا الواحد زعلان ليك وربنا يعديها على خير ليكوا انتوا الاتنين، دونجا وشلبي وكابتن عبد الواحد، وبإذن الله يتواجدوا مع الفريق قريب".

وعن سبب تغيير قصة الشعر، اختتم: "لما باجي العب مع بنتي بتبص لى بصه غريبة وتخاف مني".

"وعدنا كهربا اننا هنرجعله بالبطولة.. وفيه لعيب قال عليا انه مايعرفنيش وهو كان بيجبني في دورات رمضان!.. وحلقت شعري لان بنتي خايفة مني" 👌 تصريحات قوية من إمام عاشور بعد الفوز بكأس السوبر المصري ✋ ويوجه رسالة لسيف زاهر #الاستوديو_التحليلي pic.twitter.com/qeUVW2pVSM — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 24, 2024

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