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"عيب تطلع تقول حاجة زي ديه".. إمام عاشور يوجه رسالة لثلاثي الزمالك في أزمتهم (فيديو)

12:18 ص الجمعة 25 أكتوبر 2024
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  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور
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    نبيل دونجا
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    إمام عاشور من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
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    نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك
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    دونجا ومصطفى شلبي
  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور بقصة شعر جديدة في مران الأهلي (1)
  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور بقصة شعر جديدة في مران الأهلي (3)
  • عرض 25 صورة
    نبيل عماد دونجا
  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور بقصة شعر جديدة في مران الأهلي (4)
  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 25 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (12)
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    دونجا من مباراة الأهلي والزمالك
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    شلبي ودونجا وعبد الواحد السيد
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 25 صورة
    دونجا لاعب الزمالك
  • عرض 25 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (6)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (8)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (9)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (10)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (11)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (7)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 25 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
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كتب - محمد القرش:

وجه لاعب النادي الأهلي، إمام عاشور، رسالة إلى ثلاثي الزمالك في أزمتهم، عقب الفوز بلقب كأس السوبر المصري.

وقال إمام في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي، احنا وصلنا للجول كتير وضيعنا، وبالنسبة لنا لا بديل للفوز على الزمالك".

وأضاف: "كهربا أقرب واحد ليا في الدنيا ديه كلها ودايما بيساعدني، ووعدناه اننا نرجع بالبطولة والحمد لله ربنا كرمنا وخنفرح معاه في مصر".

وتابع: "في الأول والآخر ديه لعبة واللاعيبة كلها أخوات، برا الملعب أو داخله، وبنخرج مع بعض في كل حته".

وزاد: "بس فيه لاعب طلع قال عليا انه ميعرفنيش، ده انت كنت بتجيبني في دورات رمضان، وتيجي تاخدني من البيت عشان العب معاك واكسبك".

وواصل: "عيب انك تطلع تقول حاجة زي ديه، وطبعا الواحد زعلان ليك وربنا يعديها على خير ليكوا انتوا الاتنين، دونجا وشلبي وكابتن عبد الواحد، وبإذن الله يتواجدوا مع الفريق قريب".

وعن سبب تغيير قصة الشعر، اختتم: "لما باجي العب مع بنتي بتبص لى بصه غريبة وتخاف مني".

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