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مشهد إنساني من شيكابالا تجاه أحد الجماهير (فيديو)

12:01 ص الجمعة 25 أكتوبر 2024

محمود عبد الرازق شيكابالا

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كتب - يوسف محمد:

قام محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بلافتة طيبة عقب نهاية مباراة الفريق أمام النادي الأهلي، في نهائي كأس السوبر المصري.

ومنح محمود عبد الرازق شيكابالا قميصه إلى أحد المشجعين، أصحاب القدرات الخاصة، بعدما طلب المشجع القميص الخاص بنجم الزمالك.

وحرص شيكابالا على التوجه، إلى مدرجات ستاد "محمد بن زايد" عقب نهاية المباراة، لمنح قميصه إلى هذا المشجع.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره الزمالك، بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف.

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