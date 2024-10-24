على طريقة رونالدو.. 15 صورة من احتفال لاعبي الأهلي الجنونية (فيديو)
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كتب - محمد القرش:
احتفل لاعبو النادي الأهلي بحصد لقب كأس السوبر المصري ، عقب الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7-6.
وشهدت الاحتفالات تقليد محمد مجدي أفشة لاحتفال كريستيانو رونالدو الشهر، وذهاب عمر كمال عبد الواحد لالتقاط الصور التذكارية مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويعد هذا هو لقب كأس السوبر المحلي رقم 15 الذي يفوز به النادي الأهلي عبر التاريخ.
قفشة يحتفل على طريقة رونالدو 7⃣ 🔴#الأهلي_الزمالك#كأس_السوبر_المصري_للأبطال#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/JIAvv7SfuW
— ADSportsTV (@ADSportsTV) October 24, 2024
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