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على طريقة رونالدو.. 15 صورة من احتفال لاعبي الأهلي الجنونية (فيديو)

11:56 م الخميس 24 أكتوبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    أفشة
  • عرض 15 صورة
    عمر كمال يحتفل مع ذوي الاحتياجات الخاصة (1)
  • عرض 15 صورة
    محمد مجدي أفشة
  • عرض 15 صورة
    احتفال أفشة
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 15 صورة
    الجهاز الفني للأهلي (1)
  • عرض 15 صورة
    احتفال عمر كمال عبد الواحد (2)
  • عرض 15 صورة
    الجهاز الفني للأهلي (2)
  • عرض 15 صورة
    عمر كمال يحتفل مع ذوي الاحتياجات الخاصة (2)
  • عرض 15 صورة
    احتفال أفشة (3)
  • عرض 15 صورة
    احتفال عمر كمال عبد الواحد (1)
  • عرض 15 صورة
    احتفال أفشة (1)
  • عرض 15 صورة
    عمر كمال يحتفل مع ذوي الاحتياجات الخاصة (3)
  • عرض 15 صورة
    احتفال أفشة (2)
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كتب - محمد القرش:

احتفل لاعبو النادي الأهلي بحصد لقب كأس السوبر المصري ، عقب الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7-6.

وشهدت الاحتفالات تقليد محمد مجدي أفشة لاحتفال كريستيانو رونالدو الشهر، وذهاب عمر كمال عبد الواحد لالتقاط الصور التذكارية مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويعد هذا هو لقب كأس السوبر المحلي رقم 15 الذي يفوز به النادي الأهلي عبر التاريخ.

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