أول تعليق من كولر بعد حصد كأس السوبر المصري على حساب الزمالك
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كتب - محمد القرش:
علق المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، على الفوز ببطولة كأس السوبر المصري على حساب الزمالك.
وقال كولر في تصريحات عبر قناة "أبوظبي": "في الأهلي، نحن مطالبون بالفوز بكل بطولة نشارك فيها".
وأضاف: "نحن سعداء بتحقيق هذا اللقب الذي خضنا من أجله مباراتين، وهذا الإنجاز سيمنحنا دفعة قوية للمنافسات المقبلة".
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