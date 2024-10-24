أول تعليق من كولر بعد حصد كأس السوبر المصري على حساب الزمالك

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب - محمد القرش:

علق المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، على الفوز ببطولة كأس السوبر المصري على حساب الزمالك.

وقال كولر في تصريحات عبر قناة "أبوظبي": "في الأهلي، نحن مطالبون بالفوز بكل بطولة نشارك فيها".

وأضاف: "نحن سعداء بتحقيق هذا اللقب الذي خضنا من أجله مباراتين، وهذا الإنجاز سيمنحنا دفعة قوية للمنافسات المقبلة".

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