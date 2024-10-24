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حكم يكشف مدى صحة هدف الزمالك في الأهلي خلال نهائي كأس السوبر المصري

09:55 م الخميس 24 أكتوبر 2024

مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

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كتب - يوسف محمد:

أكد الحكم الدولي حمادة القلاوي، على صحة قرار أمين عمر حكم مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، بإلغاء هدف الزمالك في مرمى المارد الأحمر، الذي سجله سيف الدين الجزيري في الشوط الأول.

وقال القلاوي في تصريحات خاصة لمصراوي: "قرار إلغاء هدف الزمالك صحيح بنسبة مليون في المئة".

وأضاف: "اللاعب كان في موقف تسلل وتداخل في اللعبة، حتى لو لم يتدخل في اللعبة ولكنه تداخل في اللعبة وهو ما يعني التنافس على الكرة القريبة منه".

ويلاقي الأهلي نظيره الزمالك حالياً، في إطار نهائي كأس السوبر المصري، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين على ملعب "محمد بن زايد" في الإمارات.

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