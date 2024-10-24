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حكم دولي يعلق على هدف الزمالك الملغي في نهائي السوبر المصري

09:10 م الخميس 24 أكتوبر 2024

توفيق السيد الخبير التحكيمي

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كتبت - نهى خورشيد

علق توفيق السيد، الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، على هدف الزمالك الملغي في شباك الأهلي بنهائي السوبر المصري بالإمارات.

وقال السيد في تصريحات خاصة "لمصراوي ": "قرار حكم المباراة وحكام تقنية الفار كان صحيحًا، وخاصة أنه كان هناك تأثير من لاعب نادي الزمالك على محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، واللاعب كان في وضعية تسلل".

وأضاف السيد:"وبناءً على ذلك، فإن التأثير موجود والتسلل ثابت، مما يجعل القرار سليمًا".

وتابع الحكم الدولي:"بالطبع، قد يتساءل البعض عن دور تقنية الفار في مثل هذه الحالات "هل الحكم بيشوف الاوفسايد" ، حيث يتم اللجوء إلى الفار لتحديد ما إذا كان هناك تأثير على اللعب من عدمه".

وأتم حديثه قائلا:"وفي هذه الحالة، كان لاعب الزمالك قد أثر على قدرة حارس المرمى في المنافسة، ولذلك فإن حالة التسلل مؤكدة، والقرار بإلغاء الهدف كان صحيحًا".

توفيق السيد نهائي السوبر المصري الزمالك هدف الزمالك الملغي الأهلي
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