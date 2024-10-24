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ماذا يحدث حال انتهاء مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري بالتعادل؟

09:06 م الخميس 24 أكتوبر 2024
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    الأهلي ضد الزمالك
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    فريق الزمالك
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ضد الزمالك
  • عرض 15 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ضد الزمالك
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    إحماءات الزمالك (1)
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    لقطة من هدف الزمالك الملغي (4)
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    لقطة من هدف الزمالك الملغي (3)
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    إحماءات الزمالك (3)
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    لقطة من هدف الزمالك الملغي (2)
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    لقطة من هدف الزمالك الملغي (1)
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    بانر الزمالك (2)
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    بانر الزمالك (2)
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    بانر الزمالك (1)
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كتب - يوسف محمد:

تقام مباراة نهائي كأس السوبر المصري، بين الأهلي والزمالك حالياً، على ملعب "محمد بن زايد" في دولة الإمارات.

وحسم التعادل السلبي السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

وفي حال انتهاء اللقاء بالتعادل، يلجأ الفريقان إلى أشواط إضافية، وحال استمرار التعادل يتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

ويذكر أن الأهلي تمكن من الصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في الدور قبل النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، فيما صعد الزمالك إلى الدور ذاته، بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

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