أحمد الجندي يقدم كأس السوبر المصري قبل انطلاق نهائي السوبر المصري (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

حمل البطل المصري أحمد الجندي، بطل مصر في الخماسي الحديث، صاحب ذهبية أولمبياد باريس 2024، وهو يحمل كأس السوبر المصري، قبل بداية المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك.

ودخل أحمد المصري، إلى أرضية ملعب محمد بن زايد، وهو يحمل كأس البطولة قبل انطلاق بداية المباراة، بعد دعوة قدمت له من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا حالياً، في إطار نهائي كأس السوبر المصرى بالإمارات.

وكان الأهلي تمكن من الصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في الدور قبل النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، فيما صعد الزمالك إلى الدور ذاته، بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

المصري أحمد الجندي صاحب أول ذهبية لمصر في أولمبياد باريس 2024 يحمل كأس البطولة 🔴⚪️#الأهلي_الزمالك#كأس_السوبر_المصري_للأبطال pic.twitter.com/xwOAZjV8Cr — ADSportsTV (@ADSportsTV) October 24, 2024

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