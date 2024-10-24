مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

أحمد الجندي يقدم كأس السوبر المصري قبل انطلاق نهائي السوبر المصري (فيديو)

08:45 م الخميس 24 أكتوبر 2024

أحمد الجندي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

حمل البطل المصري أحمد الجندي، بطل مصر في الخماسي الحديث، صاحب ذهبية أولمبياد باريس 2024، وهو يحمل كأس السوبر المصري، قبل بداية المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك.

ودخل أحمد المصري، إلى أرضية ملعب محمد بن زايد، وهو يحمل كأس البطولة قبل انطلاق بداية المباراة، بعد دعوة قدمت له من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا حالياً، في إطار نهائي كأس السوبر المصرى بالإمارات.

وكان الأهلي تمكن من الصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في الدور قبل النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، فيما صعد الزمالك إلى الدور ذاته، بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

أحمد الجندي 1

أقرأ أيضاً:

تفاصيل لقاء الخطيب وهاني قبل مباراة نهائي السوبر

حكم دولي يعلق على طاقم تحكيم نهائي السوبر المصري

أحمد الجندي بطل مصر في الخماسي الحديث نهائي السوبر المصري السوبر المصري الأهلي والزمالك الأهلى الزمالك كأس السوبر المصرى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ماذا يحدث حال انتهاء مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري بالتعادل؟

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو