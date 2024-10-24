نهائي السوبر المصري.. ماذا يحدث في ملعب محمد بن زايد؟ (صور وفيديو)

تغطية: وائل توفيق:

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء اليوم الخميس للتنافس على التتويج ببطولة السوبر المصري، لذا نرصد لكم هنا تغطية لما يحدث في ملعب المباراة المقامة على ستاد محمد بن زايد، بالإضافة إلى ردود أفعال المعلقين ومشجعي الأهلي والزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي...

محمود الخطيب يطمئن على إصابة محمد هاني قبل انطلاق مباراة نهائي السوبر المصري

الكابتن الخطيب وهو بيطمن ع هانى وبيدعمه أثناء حضور هانى لدعم زمايله ف السوبر pic.twitter.com/jnkvFqOODo — 🦅🦅Noura Al-Hakim (@hkem_el) October 24, 2024

جماهير الأهلي خارج استاد محمد بن زايد قبل انطلاقة النهائي

جماهير الأهلي خارج استاد محمد بن زايد قبل انطلاقة النهائي 🔴🦅#الأهلي_الزمالك#كأس_السوبر_المصري_للأبطال pic.twitter.com/KXblp2M2JH — ADSportsTV (@ADSportsTV) October 24, 2024

تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - كوكا.

خط الهجوم: طاهر - وسام أبو علي - حسين الشحات.

تشكيل الزمالك في نهائي السوبر المصري

راسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة مثلوثي - محمود بن تايك.

خط الوسط: عبد الله السعيد - زياد كمال - محمد شحاتة - زيزو - ناصر ماهر.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

المصري أحمد الجندي صاحب أول ذهبية لمصر في أولمبياد باريس 2024 يحمل كأس نهائي السوبر المصري

المصري أحمد الجندي صاحب أول ذهبية لمصر في أولمبياد باريس 2024 يحمل كأس البطولة 🔴⚪️#الأهلي_الزمالك#كأس_السوبر_المصري_للأبطال pic.twitter.com/xwOAZjV8Cr — ADSportsTV (@ADSportsTV) October 24, 2024

الزمالك لا يعرف الخسارة على ملعب محمد بن زايد، حيث فاز مرتين على الأهلي

الزمالك يحرز الهدف الأول في مرمى النادي الأهلي عن طريق سيف الدين الجزيري في الدقيقة 27 وعاد حكم المباراة أمين عمر إلى تقنية الفار وألغى الهدف بداعي التسلل

شهدت المباراة حصول لاعب الأهلي مروان عطية على بطاقة صفراء، كما حصل لاعب الزمالك زياد كمال على بطاقة صفراء.

الفنان نبيل الحلفاوي يعلق على هدف الزمالك الملغي بداعي التسلل

انتهى الشوط الأول بين الأهلي والزمالك بالتعادل السلبي 0-0

تسديدة وسام أبو علي من ركلة حرة تصطدم بالقادم

ماذا يحدث حال انتهاء مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري بالتعادل؟

تقام مباراة نهائي كأس السوبر المصري، بين الأهلي والزمالك حالياً، على ملعب "محمد بن زايد" في دولة الإمارات.. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا

انتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريق 0-0.. وبعد دقائق يتجها للوقت الإضافي..

حكم يكشف مدى صحة هدف الزمالك في الأهلي خلال نهائي كأس السوبر المصري

أكد الحكم الدولي حمادة القلاوي، على صحة قرار أمين عمر حكم مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، بإلغاء هدف الزمالك في مرمى المارد الأحمر، الذي سجله سيف الدين الجزيري في الشوط الأول.. للتفاصيل اضغط هنا

فرصة خطيرة للزمالك تضيع من الجزيري

خطيرة جداً للزمالك..

زيزو يمر ويمرر للجزيري والفرصة تضيع#الأهلي_الزمالك #كأس_السوبر_المصري_للأبطال #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/04OnBupkUH— ADSportsTV (@ADSportsTV) October 24, 2024

رد فعل سيد عبد الحفيظ بعد إلغاء هدف الزمالك

رد فعل كابتن سيد عبد الحفيظ بعد الغاء الهدف ♥️🦅 pic.twitter.com/2Uh0AJOAAU — 🦅General Bakr 🦅 (@bakr_general) October 24, 2024

تعليق المحلل والناقد الرياضي على أداء الأهلي والزمالك في مباراة السوبر النهائي

شوط اول الاهلي كان افضل.. كان أخطر.. افضل اشواطه من الماتشين اللي فاتوا

يحيى عطية الله حل الاهلي الجديد في الضربات الثابتة

وسام بيعمل كل حاجة الا اللمسة الاخيرة

الزمالك سجل عكس سير اللقاء

عبدالله السعيد مازال اللاعب الاهم في الفريق

وزياد كمال كان صعب يكمل اللقاء بأي شكل عموما — Mohamed Emara - محمد عمارة (@Mohsamiremara1) October 24, 2024

بدأت أحداث الشوط الأول من وقت الإضافي نهائي السوبر الإفريقي

انتهى الوقت الإضافي بالتعادل السلبي كما هو الحال في الوقت الأصلي للمباراة.. ويتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح..

فاز النادي الأهلي ببطولة السوبر المصري