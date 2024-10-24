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نهائي السوبر المصري.. ماذا يحدث في ملعب محمد بن زايد؟ (صور وفيديو)

07:56 م الخميس 24 أكتوبر 2024
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    غرفة ملابس النادي الأهلي
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    قمصان لاعبي النادي الأهلي في الإمارات
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    غرفة ملابس النادي الأهلي
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    المران الجماعي للأهلي
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    محمود الخطيب مع لاعبي الأهلي في المران
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    مران الأهلي الجماعي
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    المران الختامي للأهلي قبل نهائي السوبر
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    أفشة من تدريبات الأهلي
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    عمر كمال عبدالواحد ينشر صورته من تدريبات الأهلي
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    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك (2)
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    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 33 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 33 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 33 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 33 صورة
    الاهلي (6)
  • عرض 33 صورة
    الاهلي (7)
  • عرض 33 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 33 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 33 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 33 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 33 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 33 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 33 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 33 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 33 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 33 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 33 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 33 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 33 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 33 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 33 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 33 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
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تغطية: وائل توفيق:

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء اليوم الخميس للتنافس على التتويج ببطولة السوبر المصري، لذا نرصد لكم هنا تغطية لما يحدث في ملعب المباراة المقامة على ستاد محمد بن زايد، بالإضافة إلى ردود أفعال المعلقين ومشجعي الأهلي والزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي...

محمود الخطيب يطمئن على إصابة محمد هاني قبل انطلاق مباراة نهائي السوبر المصري

جماهير الأهلي خارج استاد محمد بن زايد قبل انطلاقة النهائي

تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - كوكا.

خط الهجوم: طاهر - وسام أبو علي - حسين الشحات.

تشكيل الزمالك في نهائي السوبر المصري

راسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة مثلوثي - محمود بن تايك.

خط الوسط: عبد الله السعيد - زياد كمال - محمد شحاتة - زيزو - ناصر ماهر.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

المصري أحمد الجندي صاحب أول ذهبية لمصر في أولمبياد باريس 2024 يحمل كأس نهائي السوبر المصري

الزمالك لا يعرف الخسارة على ملعب محمد بن زايد، حيث فاز مرتين على الأهلي

الزمالك يحرز الهدف الأول في مرمى النادي الأهلي عن طريق سيف الدين الجزيري في الدقيقة 27 وعاد حكم المباراة أمين عمر إلى تقنية الفار وألغى الهدف بداعي التسلل

شهدت المباراة حصول لاعب الأهلي مروان عطية على بطاقة صفراء، كما حصل لاعب الزمالك زياد كمال على بطاقة صفراء.

الفنان نبيل الحلفاوي يعلق على هدف الزمالك الملغي بداعي التسلل

انتهى الشوط الأول بين الأهلي والزمالك بالتعادل السلبي 0-0

تسديدة وسام أبو علي من ركلة حرة تصطدم بالقادم

ماذا يحدث حال انتهاء مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري بالتعادل؟

تقام مباراة نهائي كأس السوبر المصري، بين الأهلي والزمالك حالياً، على ملعب "محمد بن زايد" في دولة الإمارات.. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا

انتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريق 0-0.. وبعد دقائق يتجها للوقت الإضافي..

حكم يكشف مدى صحة هدف الزمالك في الأهلي خلال نهائي كأس السوبر المصري

أكد الحكم الدولي حمادة القلاوي، على صحة قرار أمين عمر حكم مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، بإلغاء هدف الزمالك في مرمى المارد الأحمر، الذي سجله سيف الدين الجزيري في الشوط الأول.. للتفاصيل اضغط هنا

فرصة خطيرة للزمالك تضيع من الجزيري

خطيرة جداً للزمالك..

زيزو يمر ويمرر للجزيري والفرصة تضيع#الأهلي_الزمالك #كأس_السوبر_المصري_للأبطال #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/04OnBupkUH— ADSportsTV (@ADSportsTV) October 24, 2024

رد فعل سيد عبد الحفيظ بعد إلغاء هدف الزمالك

تعليق المحلل والناقد الرياضي على أداء الأهلي والزمالك في مباراة السوبر النهائي

نهائي السوبر المصري نتيجة مباراة الأهلي والزمالك نتيجة مباراة السوبر المصري الأهلي اليوم الزمالك اليوم
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إصابة لاعب الأهلي خلال الاحماءات قبل نهائي السوبر المصري

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