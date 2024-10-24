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عفو بأمر محكمة.. نص مادتين بقانون الإمارات قد يفيدا ثلاثي الزمالك

07:48 م الخميس 24 أكتوبر 2024
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    نص مادتين بقانون الإمارات قد يفيدا ثلاثي الزمالك_1
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    نص مادتين بقانون الإمارات قد يفيدا ثلاثي الزمالك1_2
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كتبت-هند عواد:

يمكن أن يستفيد ثلاثي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل عماد "دونجا" ومدير الكرة عبد الواحد السيد، من نص مادتين في قانون العقوبات بالإمارات، بشأن محاكمتهم للاتهام بالتعدي على أحد أفراد الأمن المنظمين في مباراة الفريق السابقة ضد بيراميدز.

وتنص المادة رقم 102 من كتاب الأحكام العامة (باب الجريمة)، على أنه إذا اجتمع في الجنحة ظرف مخفف و عذر مخفف فللمحكمة أن تحكم بالعفو القضائي عن المتهم.

وفي حالة ثلاثي الزمالك، يجوز للقاضي العفو عنهم في الحالة المذكورة بالبند الثاني من المادة رقم 152 نفس الباب، والتي تنص على أنه إذا كانت الجنحة من جرائم السب أو الضرب وكان الاعتداء متبادلاً، أو كان الاعتداء بسيطاً وتنازل المجني عليه عن حقه الشخصي.

وفي الحالة الثانية، يمكن أن يكون العفو خاص وفقا للمادة رقم 150 من كتاب الأحكام العامة (باب الجريمة)، والتي تنص على: "العفو الخاص يصدر بمرسوم يتضمن إسقاط العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية كلها أو بعضها أو يستبدل بها عقوبة أخف منها مقررة قانونيا، ولا يترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات الفرعية ولا الآثار الجزائية الأخرى ولا التدابير الجزائية ما لم ينص المرسوم على خلاف ذلك، ولا يكون للعفو الخاص أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات".

وقضت محكمة أبو ظبي، باستمرار حبس ثلاثي الزمالك، على ذمة القضية وتأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 29 أكتوبر الحالي.

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