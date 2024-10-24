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الأهلي يثأر من الزمالك ويحصد كأس السوبر المصري للمرة الـ15

07:30 م الخميس 24 أكتوبر 2024
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متابعة - محمد القرش:

حصد النادي الأهلي لقب كأس السوبر المصري للمرة الـ15 في تاريخه، عقب الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 11-9.

تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - كوكا.

خط الهجوم: طاهر - وسام أبو علي - حسين الشحات.

تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة مثلوثي - محمود بن تايك.

خط الوسط: عبد الله السعيد - زياد كمال - محمد شحاتة - زيزو - ناصر ماهر.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ملخص الشوط الأول

تسديدة من رامي ربيعة سدد يتصدى لها عواد في الدقيقة 2

تسديدة من زيزو تمر بعيدة عن مرمى الشناوي في الدقيقة 6

حسين الشحات يهدر هدف محقق في الدقيقة 7

خطأ لصالح حمزه المثلوثي في الدقيقة 11

عرضية من للزمالك من الجانب الأيمن لكن سهلة في يد محمد الشناوي بالدقيقة 13

الأهلي ضد الزمالك(1)

يحيى عطية الله يسدد ركلة حرة مباشرة في عارضة محمد عواد بالدقيقة 20

بطاقة صفراء لزياد كمال بعد تدخل قوي على إمام عاشور في الدقيقة 23

بطاقة صفراء من مروان عطية في الدقيقة 25

هدف تقدم للزمالك عن طريق سيف الدين الجزيري في الدقيقة 27، وإلغاء الهدف بداعي التسلل

مرور نصف صاعة ومازال التعادل السلبي سيد الموقف

الأهلي ضد الزمالك

تبديل مبكر للزمالك، بخروج زياد كمال ونزول ميشالاك في الدقيقة 35

عواد يتصدى لكرة خطيرة من طاهر محمد طاهر في الدقيقة 38

رامي ربيعة يتصدى لانطلاقة قوية من ميشالاك في الدقيقة 43

حسين الشحات

وسام أبو علي يسدد ركلة حرة مباشرة في اقائم الأيسر لعواد في الدقيقة 45+1

انتهاء الشوط الاول بالتعادل السلبي

ملخص الشوط الثاني

بطاقة صفراء لأكرم توفيق في الدقيقة 47

تسديدة ضعيفة من أكرم توفيق يمسك بها عواد في الدقيقة 50

الأهلي ضد الزمالك

بطاقة صفراء لطاهر محمد طاهر في الدقيقة 52

توقف المباراة لعلاج كونراد في الدقيقة 54

تسديدة من طاهر محمد طاهر لكن تمر بجانب مرمى الزمالك في الدقيقة 59

بطاقة صفراء لناصر ماهر بعد التدخل على حسين الشحات في الدقيقة 63

بطاقة صفراء لعبدالله السعيد بعد تدخل مع طاهر في الدقيقة 68

خروج طاهر محمد طاهر بداعي الإصابة ونزول عمرو السولية

إصابة طاهر

خروج كوكا ونزول رضا سليم في الدقيقة 76

تسديدة قوية من زيزو يتصدى لها الشناوي في الدقيقة 81

سيف الدين الجزيري يهدر هدف محقق في الدقيقة 85

نزول يوسف أيمن وخروج رامي ربيعة للإصابة في الدقيقة 87

6 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، واللجوء إلى الأشواط الإضافية

ملخص الشوط الإضافي الأول

خروج إمام عاشور ودخولا محمد مجدي أفشة بدلا منه

خروج محمد شحاته والجزيري ودخول محمد السيد وناصر منسي

هدف محقق ضائع من وسام ابو علي في الدقيقة 93

الأهلي والزمالك (2)

تسدية من ناصر منسي تصدى لها الشناوي في الدقيقة 95

خطأ لصالح حسين الشحات في الدقيقة 96

دخول عمر كمال وبيرسي تاو، وخروج وسام أبو علي وأكرم توفيق في الدقيقة 100

انتهاء الشوط الإضافي الأول بالتعادل السلبي

ملخص الشوط الإضافي الثاني

خروج بنتايك ونزول محمد حمدي في الدقيقة

دخول شيكابالا وخروج ناصر ماهر في الدقيقة 105

ميشالاك

تسديدة قوية من حسين الشحات لكن خارج مرمى عواد في الدقيقة 112

انتهاء الأشواط الأإضافية بالتعادل السلبي، واللجوء لركلات الترجيح

انتهاء المباراة بفوز الأهلي على الزمالك بركلات الترجيح 7-6.

ماتش الاهلي نهائي السوبر المصري بث مباشر الاهلي والزمالك نتيجه مباراه الاهلي والزمالك الاهلي والزمالك مباشر
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