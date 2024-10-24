الأهلي يثأر من الزمالك ويحصد كأس السوبر المصري للمرة الـ15

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

متابعة - محمد القرش:

حصد النادي الأهلي لقب كأس السوبر المصري للمرة الـ15 في تاريخه، عقب الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 11-9.

تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - كوكا.

خط الهجوم: طاهر - وسام أبو علي - حسين الشحات.

تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة مثلوثي - محمود بن تايك.

خط الوسط: عبد الله السعيد - زياد كمال - محمد شحاتة - زيزو - ناصر ماهر.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ملخص الشوط الأول

تسديدة من رامي ربيعة سدد يتصدى لها عواد في الدقيقة 2

تسديدة من زيزو تمر بعيدة عن مرمى الشناوي في الدقيقة 6

حسين الشحات يهدر هدف محقق في الدقيقة 7

التهديد الأول أهلاووووووي 😮👀 محمد عواد يتصدى لانفراد من لاعب الأهلي حسين الشحات #ONTime_Sports pic.twitter.com/YxcQh66e4O — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 24, 2024

خطأ لصالح حمزه المثلوثي في الدقيقة 11

عرضية من للزمالك من الجانب الأيمن لكن سهلة في يد محمد الشناوي بالدقيقة 13

يحيى عطية الله يسدد ركلة حرة مباشرة في عارضة محمد عواد بالدقيقة 20

العارضة تمنع النادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول بأقدام يحيى عطية الله 😲🦅 pic.twitter.com/Gzc6OsMqka — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 24, 2024

بطاقة صفراء لزياد كمال بعد تدخل قوي على إمام عاشور في الدقيقة 23

بطاقة صفراء من مروان عطية في الدقيقة 25

هدف تقدم للزمالك عن طريق سيف الدين الجزيري في الدقيقة 27، وإلغاء الهدف بداعي التسلل

مرور نصف صاعة ومازال التعادل السلبي سيد الموقف

تبديل مبكر للزمالك، بخروج زياد كمال ونزول ميشالاك في الدقيقة 35

عواد يتصدى لكرة خطيرة من طاهر محمد طاهر في الدقيقة 38

رامي ربيعة يتصدى لانطلاقة قوية من ميشالاك في الدقيقة 43

وسام أبو علي يسدد ركلة حرة مباشرة في اقائم الأيسر لعواد في الدقيقة 45+1

العارضة والقائم ينقذان شباك الزمالك .. ضربات حرة في منتهى الخطورة للأهلي من عطية الله ووسام أبو علي 😱🔥#كأس_السوبر_المصري_للأبطال pic.twitter.com/7oSy45jeU6 — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 24, 2024

انتهاء الشوط الاول بالتعادل السلبي

ملخص الشوط الثاني

بطاقة صفراء لأكرم توفيق في الدقيقة 47

تسديدة ضعيفة من أكرم توفيق يمسك بها عواد في الدقيقة 50

بطاقة صفراء لطاهر محمد طاهر في الدقيقة 52

توقف المباراة لعلاج كونراد في الدقيقة 54

تسديدة من طاهر محمد طاهر لكن تمر بجانب مرمى الزمالك في الدقيقة 59

بطاقة صفراء لناصر ماهر بعد التدخل على حسين الشحات في الدقيقة 63

بطاقة صفراء لعبدالله السعيد بعد تدخل مع طاهر في الدقيقة 68

خروج طاهر محمد طاهر بداعي الإصابة ونزول عمرو السولية

خروج كوكا ونزول رضا سليم في الدقيقة 76

تسديدة قوية من زيزو يتصدى لها الشناوي في الدقيقة 81

سيف الدين الجزيري يهدر هدف محقق في الدقيقة 85

نزول يوسف أيمن وخروج رامي ربيعة للإصابة في الدقيقة 87

6 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، واللجوء إلى الأشواط الإضافية

ملخص الشوط الإضافي الأول

خروج إمام عاشور ودخولا محمد مجدي أفشة بدلا منه

خروج محمد شحاته والجزيري ودخول محمد السيد وناصر منسي

هدف محقق ضائع من وسام ابو علي في الدقيقة 93

تسدية من ناصر منسي تصدى لها الشناوي في الدقيقة 95

خطأ لصالح حسين الشحات في الدقيقة 96

دخول عمر كمال وبيرسي تاو، وخروج وسام أبو علي وأكرم توفيق في الدقيقة 100

انتهاء الشوط الإضافي الأول بالتعادل السلبي

ملخص الشوط الإضافي الثاني

خروج بنتايك ونزول محمد حمدي في الدقيقة

دخول شيكابالا وخروج ناصر ماهر في الدقيقة 105

تسديدة قوية من حسين الشحات لكن خارج مرمى عواد في الدقيقة 112

انتهاء الأشواط الأإضافية بالتعادل السلبي، واللجوء لركلات الترجيح

انتهاء المباراة بفوز الأهلي على الزمالك بركلات الترجيح 7-6.