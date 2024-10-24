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"الجزيري يقود الهجوم".. تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري

07:25 م الخميس 24 أكتوبر 2024
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    غرفة ملابس النادي الأهلي
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    قمصان لاعبي النادي الأهلي في الإمارات
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    غرفة ملابس النادي الأهلي
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    بعثة النادي الأهلي
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    المران الختامي للأهلي قبل نهائي السوبر
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    المران الجماعي للأهلي
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    محمود الخطيب مع لاعبي الأهلي في المران
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    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 36 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 36 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك (2)
  • عرض 36 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 36 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 36 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 36 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 36 صورة
    الاهلي (1)
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    الاهلي (5)
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    الاهلي (3)
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    الاهلي (4)
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    الاهلي (6)
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    الاهلي (7)
  • عرض 36 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 36 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 36 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 36 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 36 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 36 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 36 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 36 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 36 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 36 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 36 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 36 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 36 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 36 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 36 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
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كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره النادي الأهلي اليوم، في إطار نهائي كأس السوبر المصري، المقام بدولة الإمارات.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مباءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "محمد بن زايد" بالإمارات.

وجاء تشكيل الفارس الأبيض للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة مثلوثي - محمود بن تايك.

خط الوسط: عبد الله السعيد - زياد كمال - محمد شحاتة - زيزو - ناصر ماهر.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

والجدير بالذكر أن الزمالك، تمكن من الصعود إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز، على حساب فريق بيراميدز، في نصف النهائي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

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