عودة وسام أبو علي.. تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب - محمد القرش:

يلتقي قطبي الكرة المصري الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري الذي يقام اليوم الخميس في الإمارات.

وأعلن الجهاز الفني لنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر التشكيل الرسمي لمواجهة الزمالك في السوبر المحلي.

وشهد التشكيل عودة الفلسطيني وسام أبو علي لقيادة هجوم المارد الأحمر، بعد غيابه عن المباراة الماضية ضد سيراميكا كليوباترا بسبب الإصابة.

تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - كوكا.

خط الهجوم: طاهر - وسام أبو علي - حسين الشحات.

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