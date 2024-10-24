غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتبت - نهى خورشيد:

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، مقطع فيديو لمحمد هاني نجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي رفقة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، قبل ساعات من انطلاق المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في نهائي السوبر المصري.

وظهر هاني خلال الفيديو وهو يضع حامل للركبة في ظل الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، كما أطمن الخطيب عليه:"أنت كويس وبتدرب كويس؟".

وجاء الفيديو المنشور بتعليق:"هاني هنا لدعم الصقور".

والجديد بالذكر أن الفريق الكروي بالنادي الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك على لقب السوبر المصري وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.