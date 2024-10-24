مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

تفاصيل لقاء الخطيب وهاني قبل مباراة نهائي السوبر

06:48 م الخميس 24 أكتوبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    أفشة من تدريبات الأهلي
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك (2)
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نهى خورشيد:

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، مقطع فيديو لمحمد هاني نجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي رفقة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، قبل ساعات من انطلاق المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في نهائي السوبر المصري.

وظهر هاني خلال الفيديو وهو يضع حامل للركبة في ظل الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، كما أطمن الخطيب عليه:"أنت كويس وبتدرب كويس؟".

وجاء الفيديو المنشور بتعليق:"هاني هنا لدعم الصقور".

والجديد بالذكر أن الفريق الكروي بالنادي الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك على لقب السوبر المصري وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

View this post on Instagram

A post shared by Al Ahly SC (@alahly)

محمود الخطيب محمد هاني نهائي السوبر المصري الأهلي الزمالك مباراة الأهلي والزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عودة وسام أبو علي.. تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو