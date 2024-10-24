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"المرة الثانية على التوالي".. بيراميدز يحصد برونزية كأس السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا

06:30 م الخميس 24 أكتوبر 2024

بيراميدز وسيراميكا

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كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة بنادي بيراميدز من تحقيق الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي في المباراة، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وأحرز ثنائية فريق سيراميكا كليوباترا في اللقاء، كلا من إسلام عيسى في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله أحمد بلحاج الهدف الثاني في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

وسجل ثنائية فريق بيراميدز في اللقاء كلاً من، عبد الله مجدي في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله مروان حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز تمكن فريق بيراميدز، من حصد برونزية كأس السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي، بعدما فاز في الموسم الماضي على سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح أيضاً.

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