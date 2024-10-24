حكم دولي يعلق على طاقم تحكيم نهائي السوبر المصري

كتبت- نهى خورشيد

علق توفيق السيد، الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، على اختيار أمين عمر لإدارة قمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات.

وقال السيد في تصريحات خاصة "لمصراوي ": "اختيار أمين عمر لإدارة المباراة النهائية هو اختيار مناسب للغاية، وهو الأفضل لهذه المهمة".

وأضاف الحكم الدولي السابق:" في الواقع، أمين عمر مرشح للتحكيم في كأس العالم، وهو من حكام النخبة والمحترفين في إفريقيا".

وتابع:"أمين عمر يُعد من بين أفضل عشرين حكمًا محترفًا، وأعتقد أن هذا الاختيار هو الأنسب، كما نقول دائمًا، نحن أرسلنا بالفعل أربعة حكام إلى هناك، وكلهم أداروا مباريات خلال البطولة باستثناء أمين، الذي كان متاحًا لقيادة المباراة النهائية، لذا فهو اختيار موفق جدًا بإذن الله".

وواصل:"أهم شيء هو التزام الفريقين من أجل مساعدة الحكم على إدارة المباراة بأفضل طريقة ممكنة".

وأتم حديثه قائلا:"اختيار طاقم التحكيم كان ممتازًا، فالجميع مرشحون للتحكيم في كأس العالم 2026 بإذن الله، أتمنى لهم جميعًا التوفيق".