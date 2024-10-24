5أيام للحكم.. هل يستفيد ثلاثي الزمالك من مواد العفو في القانون الإماراتي؟

كتبت- هند عواد:

تتبقى 5 أيام على موعد للنطق بالحكم على ثلاثي الزمالك، ويمكن للثلاثي مصطفى شلبي ونبيل عماد "دونجا" ومدير الكرة عبد الواحد السيد، الاستفادة مادتين في القانون الإماراتي والحصول على عفو من المحكمة في حال صدور حكم بإدانتهم بالتعدي على أحد أفراد الأمن المنظمين في مباراة الفريق السابقة ضد بيراميدز.

وتنص المادة رقم 102 من كتاب الأحكام العامة (باب الجريمة)، على أنه إذا اجتمع في الجنحة ظرف مخفف وعذر مخفف فللمحكمة أن تحكم بالعفو القضائي عن المتهم.

وحددت المادة رقم 152 نفس الباب حالتين يجوز للمحكمة فيهما إصدار عفو عن العقوبة فور إصدارها في جلسة الحكم.

وفي حالة ثلاثي الزمالك، ينطبق البند الثاني من المادة رقم 152عليهما، وينص على أنه للمحكمة إصدار عفو عن العقوبة إذا كانت الجنحة من جرائم السب أو الضرب وكان الاعتداء متبادلاً، أو كان الاعتداء بسيطاً وتنازل المجني عليه عن حقه الشخصي.

وفي حال الإدانة وعدم صدور قرار من المحكمة بالعفو، يمكن لثلاثي الزمالك الاستفادة من العفو الخاص، وفقا للمادة رقم 150 من كتاب الأحكام العامة (باب الجريمة)، والتي تنص على: "العفو الخاص يصدر بمرسوم يتضمن إسقاط العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية كلها أو بعضها أو يستبدل بها عقوبة أخف منها مقررة قانونيا، ولا يترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات الفرعية ولا الآثار الجزائية الأخرى ولا التدابير الجزائية ما لم ينص المرسوم على خلاف ذلك، ولا يكون للعفو الخاص أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات".

كانت محكمة أبو ظبي، قضت اليوم باستمرار حبس ثلاثي الزمالك، على ذمة القضية وتأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 29 أكتوبر الحالي للنطق بالحكم.