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مصير ثلاثي الزمالك المحبوس بعد عودة البعثة

05:36 م الخميس 24 أكتوبر 2024
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    ثلاثي الزمالك في الجلسة
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    نص الحكم على ثلاثي الزمالك
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    تهم ثلاثي الزمالك
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    عقوبة ثلاثي الزمالك طبقا لقانون العقوبات الإماراتي_2
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    نص قرار المحكمة في قضية ثلاثي الزمالك
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كتب- محمد خيري:

تعود بعثة الفريق الأول لنادي الزمالك، إلى القاهرة اليوم الجمعة، عقب المشاركة في كأس السوبر المصري.

وتقرر أن يستمر وفدا من النادي، في أبو ظبي، للمتابعة مع الفريق القانوني، جلسة الحكم على ثلاثي الفريق عبدالواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا.

وأكد مصدر داخل النادي، أن مجلس الإدارة، لن يتخلى عن الثلاثي، وسيستمر في الدفاع عنهم، حتى انتهاء هذه الأزمة.

وكانت محكمة أبو ظبي، قررت تأجيل قضية الحكم على ثلاثي الزمالك، بشأن التعدي على منظمي ملعب مباراة بيراميدز، إلى يوم 29 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم.

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