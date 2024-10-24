الأهلي أسوأ .. نجم الزمالك يوجه رسالة إلى اللاعبين قبل السوبر

كتبت - نهى خورشيد

وجه محمد صلاح نجم الزمالك الأسبق، رسالة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري بالإمارات.

وقال صلاح في تصريحات خاصة "لمصراوي":"المباراة ستكون صعبة للغاية، نظرًا للظروف المحيطة بالزمالك، خاصة بسبب أزمة اللاعبين الثلاثة في الفريق".

وأضاف نجم الزمالك الأسبق:"ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن الفريقين قويان جدًا، لكن الأحداث المتعلقة بلاعبي الزمالك وعبد الواحد السيد تتجه نحو مسار غير إيجابي، وأعتقد أنها قد تؤثر بشكل كبير على أداء اللاعبين، مما قد يجعل الأبيض غير قادر على الفوز".

وواصل :"هذا لا يعني أن الأهلي هو المرشح الأفضل؛ الأهلي أسوأ من الزمالك، لكن الظروف التي يمر بها لاعبو الفارس الأبيض والتفكير في هذه المشكلة سيأخذان وقتًا طويلاً خلال المباراة".

وتابع:"رسالتي للاعبين هي أن يقدموا لنا مباراة جيدة، لأن أداء الفريقين في نصف النهائي لم يكن على المستوى المطلوب، وهذا لا يليق بمستوى الكرة المصرية أو بقيمة الناديين الكبيرين، اللذين يُعتبران أفضل أندية في مصر".

وأتم حديثه قائلا:"عليكم التركيز وتقديم أداء مميز، أما النتيجة فهي بيد الله".