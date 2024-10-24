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منتخب مصر للكرة الشاطئية يخسر من السنغال ويودع كأس الأمم

04:37 م الخميس 24 أكتوبر 2024
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    مباراة منتخب مصر للكرة الشاطئية
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    استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية لكأس العالم (1)
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    معسكر المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية (2)
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    تدريبات مكثفة للمنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية
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كتب- محمد خيري:

ودع منتخب مصر، للكرة الشاطئية بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الشاطئية 2024، التي تقام حاليا في الغردقة.

وخسر منتخب مصر أمام نظيره السنغالي بهدفين مقابل هدف في أولى مباريات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية 2024.

وبهذه النتيجة فشل المنتخب الوطني المصري في التأهل إلى نهائيات كأس العالم، وينتظر الخاسر من مباراة موريتانيا والمغرب، في مباراة تحديد المركز الثالث، بعد غد السبت.

وكان منتخب مصر للكرة الشاطئية تأهل لهذا الدور، بعدما تصدر المجموعة الأولى، بالعلامة الكاملة مع الفوز على المغرب (3-2)، غانا (6-3) وتنزانيا (9-3).

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