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الأمور تبتعد.. تطورات في مصير محمد صلاح مع ليفربول

03:32 م الخميس 24 أكتوبر 2024

محمد صلاح

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كتب-مراسل مصراوي:

خرج المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مستبدلا في الدقيقة 63 من مباراة لايبزيج التي أقيمت مساء أمس، في دوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز الريدز بهدف نظيف.

وكشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، خروج صلاح من المباراة مبكرا، بالاتفاق مع أرني سلوت المدير الفني للفريق، بغرض الراحة استعدادا لمباراة أرسنال المقبلة.

وقال المصدر مفاوضات التجديد مع ليفربول: "دار حديث بين صلاح والنادي خلال الساعات الماضية، والنادي متمسك بقراره بشأن المقابل المادي الذي لا يوافق عليه اللاعب، بالإضافة إلى رغبتهم في التجديد موسم واحد فقط، لهذا الأمور تبتعد".

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