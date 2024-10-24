كتب- محمد خيري:

قررت محكمة أبو ظبي، حجز الدعوى للحكم على ثلاثي الزمالك، في قضية التعدي على منظمي مباراة بيراميدز الماضية في بطولة السوبر المصري.

وقضت المحكمة بشكل رسمي، بحجز الدعوى للحكم لجلسة 29-10-2024 والسماح بالتصوير وارفاق مذكرة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.

وكان محامي الثلاثي، طالب المحكمة باستعجال الجلسة، لليوم الخميس مع طلب البراءة، بعد التصالح مع الخصم، ولكن الطلب قوبل بالرفض.

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