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استمرار حبسهم.. قرار عاجل من المحكمة بشأن ثلاثي الزمالك

01:37 م الخميس 24 أكتوبر 2024
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    ثلاثي الزمالك في الجلسة
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    تهم ثلاثي الزمالك
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    نص قرار المحكمة في قضية ثلاثي الزمالك
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 10 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 10 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 10 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 10 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 10 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (11)
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كتب- محمد خيري:

قضت محكمة أبو ظبي، باستمرار حبس ثلاثي الزمالك، على ذمة قضية التعدي على منظمي مباراة بيراميدز الماضية في بطولة السوبر المصري.

وقررت المحكمة، تأجيل القضية لجلسة يوم 29 أكتوبر الحالي مع استمرار حبس الثلاثي دون الإفراج عنهم.

وكان محامي الثلاثي، طالب المحكمة باستعجال الجلسة، مع طلب البراءة، بعد التصالح مع الخصم، ولكن الطلب قوبل بالرفض.

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