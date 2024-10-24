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"خلال ساعة".. الغندور يكشف تطور جديد في الحكم على ثلاثي الزمالك

01:02 م الخميس 24 أكتوبر 2024

خالد الغندور

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كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، تطور جديد، بشأن الحكم على ثلاثي الأبيض في الإمارات على خلفية الاعتداء على منظمي ملعب مباراة بيراميدز الماضية في السوبر المصري.

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "خلال ساعة هيكون الحكم في قضية لاعبي الزمالك".

وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الأربعاء، قررت تأجيل أولى جلسات مٌحاكمة ثلاثي فريق الزمالك "مصطفى شلبي ونبيل دونجا وعبد الواحد السيد" إلى جلسة 29 أكتوبر الجاري، على خلفية اتهامهم بالاعتداء على منظمي ملعب مباراة آل نهيان الذي استضاف مباراة الزمالك و بيراميدز في كأس السوبر المصري، قبل أن يتم تقريب الجلسة مرة أخرى إلى اليوم الخميس.

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