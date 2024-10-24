"قضية ثلاثي الزمالك مفيهاش تصالح".. محامي رياضي ينتقد تحركات النادي

كتبت-هند عواد:

كشف المحامي محمد رشوان المستشار القانوني لنادي مودرن سبورت، الموقف القانوني لثلاثي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل عماد "دونجا" ومدير الكرة عبدالواحد السيد، بعد تأجيل جلسة محاكمتهم في الإمارات إلى يوم 29 أكتوبر الحالي، بتهمة التعدي على موظف ومنعه من أداء عمله.

وقال رشوان في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "من اليوم الأول الوضع صعب، وسيتم محاكمتهم وفقا للمادتين 297 و298 في قانون العقوبات الإماراتي وتوجد مادة في القانون للعفو عنهم وهي رقم 152، الموضوع خطير جدا ويدار بشكل عشوائي لأن الجميع يتحدث عن التصالح، وهذه القضية "مفيهاش تصالح"، وواضح أن هناك قلة خبرة في إدارة الموضوع".

وأضاف: "الثلاثي لديهم جلسة يوم 29 ودليل قلة الخبرة، أن هناك كلام عن تعجيل موعد الجلسة لليوم، وهذا مستحيل ولا يحدث سوى في حالة واحدة، أن تكون الدائرة تعمل ليومين متتاليين، ويجب أن تكون أمام نفس القاضي ونفس التشكيل، وهذا الموضوع متبع في مصر، عندما تكون القضية مؤجلة لشهرين أو أكثر يمكن تقديم موعدها لأسبوع أو اثنين، عن طريق طلب".

وأتم تصريحاته: "الزمالك قام بتغيير المحامي الخاص به، الوضع القانوني صعب جدا ومرشح للحكم لمدة 6 أشهر حبس للاعبين، وفقا لنصوص المواد وغرامة ومنعهم من دخول دول الخليج كل هذا مرشح، بالشكل الحالي هناك تخوف كبير من الموقف، ولا يوجد تدخل سياسي في أمر القضاء، ويجب البحث فنيا كيف يتم إخراج اللاعبين من القضية بالدفاع عنهم بشكل فني وفقا للقضاء الجنائي، الموقف صعب لكن هناك استئناف على الحكم إذا صدر وأتمنى أن يتم إخلاء سبيلهم في الجلسة المقبلة".

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