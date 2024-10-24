بينهم إمام عاشور.. تحرك لاعبي الأهلي بشأن حبس ثلاثي الزمالك ورسالة القائد

كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن ثلاثي النادي الأهلي، محمد الشناوي ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور، تواصلوا مع زملائهم من نادي الزمالك، بعد الأزمة الأخيرة.

وكانت محكمة أبو ظبي، قررت تأجيل قضية اعتداء ثلاثي الزمالك، عبدالواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، على منظمي ملعب مباراة بيراميدز الماضية إلى جلسة 29 أكتوبر الجاري مع استمرار حبسهم.

وقال خالد الغندور خلال تقديم برنامجه على قناة المحور: "تواصل محمد الشناوي مع عدد من لاعبي الزمالك على رأسهم شيكابالا للاطمئنان على الثلاثي المحتجز".

أضاف: "الشناوي قائد الأهلي بلغهم بتضامن لاعبي الأحمر مع زملائهم في الزمالك".

وأتم تصريحاته:"محمد مجدي أفشة وإمام عاشور أيضًا تواصلوا مع بعض لاعبي الزمالك مؤكدين لهم تمنيات لاعبو الأهلي بإنتهاء أزمة ثلاثي الزمالك".

جدير بالذكر، أن الأهلي يواجه الزمالك في الثامنة مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد في نهائي السوبر المصري.

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