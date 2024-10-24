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ليس فرد أمن.. إعلامي إماراتي يكشف مفاجأة بشأن هوية صاحب أزمة ثلاثي الزمالك

10:50 ص الخميس 24 أكتوبر 2024
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 18 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 18 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 18 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 18 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (12)
  • عرض 18 صورة
    دونجا ومصطفى شلبي
  • عرض 18 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (10)
  • عرض 18 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (11)
  • عرض 18 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (1)
  • عرض 18 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (7)
  • عرض 18 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (8)
  • عرض 18 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (9)
  • عرض 18 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (5)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (6)
  • عرض 18 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 18 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (4)
  • عرض 18 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (3)
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كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي الإماراتي عبدالله الكعبي، مفاجأة بشأن هوية صاحب أزمة ثلاثي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل عماد "دونجا" ومدير الكرة عبدالواحد السيد.

ونشبت أزمة بين ثلاثي الزمالك وأحد الأفراد المنظمين في مباراة الفريق السابقة ضد بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري، ويخضع الثلاثي حاليا إلى المحاكمة في الإمارات العربية المتحدة، بتهمة التعدي على هذا الشخص.

وقال عبدالله الكعبي عبر برنامجه المذاع على فضائية تلفزيون عجمان: "إن شاء الله يتم حل الأمور مع لاعبي الزمالك وتقام المباراة النهائي، وبالمناسبة من كان يرتدي القميص الأحمر يعمل في نادي الوحدة وليس فرد أمن، والمعلومات التي يتم تداولها غير صحيحة".

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