شاهدها بالمجان.. ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

كتبت-هند عواد:

يلتقي الأهلي والزمالك، في قمة مصرية جديدة على الأراضي الإماراتية، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، ويستضيف ملعب ستاد محمد بن زايد في العاصمة أبو ظبي، اللقاء.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء اليوم، على ملعب ستاد محمد بن زايد، في إطار منافسات نهائي السوبر المصري للأندية الأبطال,

وتأهل الأهلي إلى نهائي السوبر، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا، بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، فيما فاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري، على 3 قنوات مجانية وهي أون تايم سبورتس وأبوظبي الرياضية وإم بي سي مصر.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بالمجان من خلال الترددات التالية:

أون تايم سبورتس

التردد: 11861

الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 27500

قناة أبوظبي الرياضية:

النايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

إم بي سي مصر:

التردد: 12322

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

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