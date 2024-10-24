رمز الوفاء.. هذا النادي يعلن مواجهة الزمالك في مهرجان اعتزال لاعبه السابق

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي النصر الليبي، في بيان رسمي، مواجهة نادي الزمالك، في مهرجان اعتزال لاعبه السابق خالد حسين، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان تفاصيل أكثر خلال الفترة المقبلة.

وكتب الحساب الرسمي لنادي النصر الليبي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "برعاية سيادة الفريق ركن خالد خليفة حفتر، بطل ليبيا -النصر- يواجه بطل السوبر الإفريقي -الزمالك- في مواجهة اعتزال رمز الوفاء خالد حسين، انتظروا تفاصيل أكثر".

وكان خالد حسنين لاعب النصر السابق، اعتزل عام 2014، بعد مسيرة بدأت منذ عام 1996.

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