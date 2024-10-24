الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي في نهائي السوبر

كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك، مع نظيره الأهلي، اليوم الخميس، في نهائي كأس السوبر المصري.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء اليوم الخميس، بتوقيت القهرة، على ملعب محمد بن زايد، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويطمح كلا الفريقين في تحقيق الفوز للتتويج باللقب، في ظل تواجد جماهيري كبير، حيث تم نفاد جميع التذاكر.

ونجح الزمالك في التأهل لنهائي السوبر، بعد تخطي عقبة بيراميدز بركلات الترجيح، بينما تأهل فريق الأهلي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وسوف تنقل مباراة الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء، اليوم الخميس على ثلاث قنوات مفتوحة، "إم بي سي مصر 1" و"أبو ظبي الرياضية" و"أون تايم سبورتس 1"، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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