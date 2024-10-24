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أسامة عرابي لمصراوي: أزمة ثلاثي الزمالك لن تؤثر على أداء الفريق في السوبر

05:03 ص الخميس 24 أكتوبر 2024
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  • عرض 24 صورة
    أسامة عرابي
  • عرض 24 صورة
    أسامة عرابي
  • عرض 24 صورة
    أسامة عرابي
  • عرض 24 صورة
    أسامة عرابي
  • عرض 24 صورة
    أسامة عرابي المدرب العام لفريق الأهلي
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    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك (2)
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    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 24 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 24 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 24 صورة
    ثلاثي الزمالك في الجلسة
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (4)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (5)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (6)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (3)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (8)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (9)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (10)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (11)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (1)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (7)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (12)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 24 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
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كتب - يوسف محمد:

أكد أسامة عرابي نجم الأهلي السابق، على أن الأزمة التي يمر بها ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مصطفى شلبي، عبد الواحد السيد ونبيل عماد دونجا، والذين يخضعون للمحاكمة في الإمارات، بعد الاشتباك مع أحد أفراد الأمن بعد لقاء بيراميدز، لن تؤثر بشكل كبير، على أداء الفريق في مباراة نهائي السوبر المصري اليوم.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره النادي الأهلي اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "محمد بن زايد" في الإمارات.

وقال عرابي في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأزمة التي يمر بها ثلاثي الزمالك لن تؤثر على أداء الفريق في اللقاء، ولاعبي الفارس الأبيض لديهم القدرة على تخطي هذه الأمور".

وأضاف: "لاعبي نادي الزمالك بكل تأكيد تركيزهم الأساسي الآن، هو الفوز على النادي الأهلي والتتويج بلقب السوبر المصري وهذه الأزمة لن تؤثر على أي فريق من الفريقين سواء الزمالك أو الأهلي".

واختتم عرابي تصريحاته: "تواجد الجماهير بكثافة في ملعب مباراة نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك، سيمنح لاعبي الفريقين حافز لتقديم مباراة قوية".

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك، تمكن من الصعود إلى نهائي السوبر المصري، بعد الفوز على بيراميدز في الدور نصف النهائي، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

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النادي الأهلي السوبر المصري الأهلي والزمالك أسامة عرابي موعد مباراة الأهلي والزمالك
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