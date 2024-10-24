مدرب الزمالك السابق: "كولر مدرب جيد وبطل في الأهلي"

كتبت-هند عواد:

تحدث البرتغالي روي أجواش مدرب الزمالك السابق، عن مباراة الفريق ضد الأهلي، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

وقال أجواش في تصريحات عبر قناة المحور:"من الصعب جدا أن نقول ماذا سيحدث غدا، ولكنني أعتقد أنه بعد فوز الزمالك بكأس السوبر الأفريقي، أصبح الآن واثقا جدا من نفسه وهذا قد يحدث الفارق، بالطبع أعرف جوزيه جوميز بشكل أفضل لأنه برتغالي وصديقي أيضا".

وأضاف: "وأتمنى أن يفوز ولكن أود أن أقول أن كولر مدربا جيدا أيضا وهو بطل في الأهلي وقام بعمل جيد جدا ويجب عليهما احترام بعضهما البعض، سنرى ما سيحدث، أعتقد أنها ستكون مباراة متقاربة للغاية ربما تسجل فيها أهداف قليلة لكنني آمل أن تكون الاجواء جيدة، بالحديث عن مصر، الحقيقة أنني أنتظر الفرصة المناسبة، لقد كنت سعيدا جدا في مصر خاصة مع الزمالك".

وأتم تصريحاته: "ويتصل بي بعض الاشخاص ويسألونني عما اذا كنت أرغب في الذهاب هناك مرة أخرى، بعض الفرص تأتي لكن لا شيء قريب حتى الان سنرى ما اذا كان من الممكن العمل هناك مرة أخرى والفوز بالالقاب والفوز بالمباريات، إنها وظيفة التدريب، أفضل ما أستطيع أن أفعله".

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