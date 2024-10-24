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نجم الأهلي لمصراوي.. هزيمة السوبر الأفريقي تضع ضغوط على اللاعبين.. أزمة كهربا لن تؤثر على الفريق

02:13 ص الخميس 24 أكتوبر 2024
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    المران الختامي للأهلي قبل نهائي السوبر
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    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 27 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 27 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 27 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 27 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 27 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 27 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 27 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 27 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 27 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 27 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 27 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 27 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 27 صورة
    أسامة عرابي
  • عرض 27 صورة
    أسامة عرابي
  • عرض 27 صورة
    أسامة عرابي
  • عرض 27 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 27 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 27 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 27 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 27 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
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كتب - يوسف محمد:

تحدث أسامة عرابي نجم الأهلي السابق، عن مباراة نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك اليوم، في إطار نهائي كأس السوبر المصري.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك غداً، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "محمد بن زايد"، في دولة الإمارات.

وقال عرابي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "هزيمة الأهلي في السوبر الأفريقي أمام الزمالك، من الممكن أن تضع بعض الضغوط العصبية على اللاعبين، في نهائي السوبر المصري اليوم".

وأضاف: "الضغوط التي تقع على لاعبي الأهلي، لن تؤثر على أدائهم في أرضية الملعب، خاصة أن الأهلي تعرض لمثل هذه المواقف من قبل وفي كل الأحوال مباريات الأهلي والزمالك، دائماً تكون صعبة وتتمتع بالندية دون النظر إلى أي تفاصيل".

واختتم عرابي تصريحاته: "أزمة كهربا لن تؤثر على الفريق، هو أمر يتكرر في كل الفرق وبكل تأكيد الأمر انتهى تماماً بعد توقيع العقوبة، لاعبي النادي الأهلي لا ينظرون إلى هذه الأمور وتركزهم الأساسي في المباراة".

ويذكر أن الأهلي تمكن من الصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، في الدور قبل النهائي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

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